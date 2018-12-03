كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 09:52 مساءً - أحمد موسي يكشف عن مشهد دامٍ يظهر وحشية الأمن الفرنسي

معتز عوض

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يظهر قيام الأمن الفرنسي باختطاف أحد المتظاهرين وتعذيبه وسحله.

وقال "موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "دي بمثابة فضيحة للأمن الفرنسي وتعامله مع المتظاهر بطريقة وحشية، وكان في قدرة الأمن أن يقبض عليه دون أن يعتدوا عليه بوحشية".

وأضاف مقدم "على مسئوليتي"، أن "الأمن الفرنسي سحل وعذب المتظاهر الفرنسي على مرمى ومسمع من يدعو إلى حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم".

وتابع: "مشهد دامٍ يظهر وحشية الأمن الفرنسي، ولم تعلق الحكومة الفرنسية على هذا المشهد الوحشي".