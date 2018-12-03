كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 09:52 مساءً - النظام يتجاهل القتلى.. مجلس الشعب السوري يقر مشروع موازنة 2019

أقر مجلس الشعب السوري اليوم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019.

وذكرت وكالة "سانا" أن المجلس حدد، في جلسة عقدها اليوم الاثنين، اعتمادات مشروع قانون الموازنة 2019 بمبلغ إجمالي قدره 3882 مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 695 مليار ليرة مقارنة بموازنة 2018.

وقدرت الجلسة اعتمادات العمليات الجارية بـ 2782 مليار ليرة بينما قدرت اعتمادات العمليات الاستثمارية بـ 1100 مليار ليرة.

وأوضح وزير المالية السوري مأمون حمدان في تصريح صحفي أن هناك اعتمادات احتياطية في مشروع قانون موازنة 2019 تقدر بأكثر من 443 مليار ليرة سورية لإقامة مشاريع استثمارية في المناطق المحررة أو التي يعود الاستقرار إليها منوها بالدعم الاجتماعي المقدر في الموازنة بـ 811 مليار ليرة سورية.

وسبق أن أحال الرئيس السوري بشار الأسد إلى مجلس الشعب الأربعاء الماضي مشروع قانون الموازنة الجديدة لمناقشته.