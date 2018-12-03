كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 09:52 مساءً - شاهد..أموال النظام القطرى الملوثة تصل جنوب الهند لنشر الإرهاب

معتز عوض

أكد تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أن أموال الحمدين الملوثة الحدود فلم يعد الأمر يقتصر على منطقة الشرق الأوسط، بل وصلت أمواله الملوثة إلى أقصى جنوب الهند، حيث يجرى تمويل الجماعات المتطرفة عبر تمويل جمعيات ومؤسسات تتبع تنظيم الحمدين.

وأكد التقرير ، أن الواقع الكارثى الذى تعيشة الهند أوجدته أموال تنظيم الحمدين التى وصلت البلاد عبر جهات حكومية قطرية ومؤسسات تتخذ من الدوحة مقراً لها، وتقوم بضخ أموال إلى منظمات مشبوهة لتصل إلى جنوب الهند.

ولفت التقرير إلى أن الجهات الحكومية الهندية اكتشفت بعدما تعقبت مسار الأموال التى تصل من الدوحة إلى جنوب الهند، أنها تذهب إلى جماعات تعمل ضد مصالح الدولة، وتابع:"المخابرات الهندية أخبرت عن بعض أرقام الحسابات الخاصة المشتبة بها وقامت بتجميد هذه الحسابات والتى بلغ عددها 20 حساباً مصرفياً لأشخاص ومؤسسات.

التقرير أكد أن جهات التحقيق أكدت أن الأموال تدخل البلاد عبر بعض الحسابات تحت غطاء تمويل التعليم والأعمال الخيرية، وأن وزارة الأوقاف هى أكبر مساهم فى تمويل هذه الحسابات التى توصل الأموال لمخربيين يقومون باعمال إرهابية.