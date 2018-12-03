كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 09:52 مساءً - شاهد..حرب النظام القطرى على البحرين بين الإرهاب والتجسس

معتز عوض

عرضت قناة "مباشر قطر"،تقرير أكد أنه من حين لآخر تكشف الحكومة البحرينية النقاب عن خلية تجسس أو خلية إرهابية تعمل لصالح النظام القطرى على أراضيها فالنظام القطرى تاريخ طويل من الأعمال العدائية السرية تجاه البحرين من التجسس إلى تجنيد بحرينيين للتخابر لصالح الدولة وذلك منذ استقلال الدولتين فى سبعينيات القرن الماضى .

وكشف التقرير عن أن أقدم عملية تجسس قام بها النظام القطرى على دولة البحرين كانت فى عام 89 عندما قامت المخابرات القطرية بتجنيد أحد العسكريين لجمع معلومات حساسة حول القوات البحرينية ومدى جاهزيتها فى الجزر ولكن تم القبض على هذا العسكرى وحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات، ولكن خرج بعفو ملكى فى عام 93، وتلت هذه الحادثة عمليات تجسس أخرى .

وتابع:"وفى عام 1996 أيضاً جندت المخابرات القطرية الضابط فهد الباكر وبالتعاون معر امرأة قطرية جندت فى عام 93 وتدعى سلوى فخرى وكانت متزوجة من بحرينى ومقيمة على الأراضى البحرينية فى ذلك الوقت ولكن تم القبض على هذه الشبكة وحكم عليهما بالسجن 3 سنوات ولكن خرجا بعفو أميرى وغادرا إلى قطر".

وأكد التقرير أن النظام القطرى نجح فى تجنيد شخصيات أخرى للعمل لصالحه ونقل معلومات حساسة تخص القوات البحرينية، ومنهم عيسى مرزوق النائب البرلمانى السابق وعضو جمعية الوفاق المنحلة.