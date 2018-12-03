كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 09:52 مساءً - البالون دور - كانتي يتفوق على نيمار وهاري كين العاشر

نيمار

واصلت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، الكشف عن الترتيب النهائى لقائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2018 من المجلة الشهيرة، قبل الحفل المقرر إقامته فى العاشرة من مساء اليوم، فى العاصمة الفرنسية "باريس".

وجاء البلجيكى تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد الإسبانى، فى المركز 14 بالقائمة، وسبقه الأوروجويانى لويس سواريز نجم برشلونة الذى يحتل المركز 13.

واحتل النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى، المركز 12 فى قائمة الكرة الذهبية، وسبقه نجولو كانتى لاعب وسط تشيلسى فى المركز 11، وهارى كين نجم توتنهام الإنجليزى الذى جاء فى المركز العاشر.

وكان الحارس الفرنسى هوجو لوريس، وإيسكو لاعب ريال مدريد الإسبانى، تقاسما المركز الـ29 فى القائمة النهائية للكرة الذهبية، خلف الأوروجويانى دييجو جودين قائد أتلتيكو مدريد صاحب المركز 28، وجاء البرازيلى أليسون بيكر حارس ليفربول الإنجليزى، فى المركز 25 بالقائمة ليتقاسمه مع الثنائى "الكرواتى ماريو ماندزوكيتش نجم يوفنتوس الإيطالى، ويان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد الإسبانى".

كما تقاسم الثلاثى "ساديو مانى لاعب ليفربول الإنجليزى، مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد الإسبانى، وإدينسون كافانى مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى" المركز 22 فى الكرة الذهبية.

واحتل الثلاثى "روبرتو فيرمينو نجم ليفربول، سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة" المركز الـ19 فى القائمة.

وتقاسم ثنائى ريال مدريد الإسبانى، الويلزى جاريث بيل والفرنسى كريم بنزيما المركز 17 فى قائمة الكرة الذهبية.

وجاء الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، نجم مانشستر سيتى الإنجليزى، فى المركز 16 بقائمة الكرة الذهبية، وسبقه الفرنسى بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد بإحتلاله المركز 15.