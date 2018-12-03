كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 09:52 مساءً - قاعة حفل البالون دور تتزين لاستقبال نجوم العالم.. اتفرج

الكرة الذهبية

أصبحت قاعة "جراند بلاسيس" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، جاهزة لاستقبال حفل جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعب فى العالم خلال العام الجارى 2018 من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، والمقرر إقامته فى العاشرة من مساء اليوم.

ووصلت جائزة الكرة الذهبية للقاعة التاريخية فى باريس منذ قليل، كما تواجد عدد كبير من المشجعين خارج القاعة فى انتظار توافد نجوم كرة القدم.

ويعد الكرواتي لوكا مودريتش نجم نادي ريال مدريد الإسباني المرشح الأوفر حظاً للحصول على جائزة "الكرة الذهبية"، وينافسه العديد من النجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو، ليونيل ميسي، بالإضافة إلى النجم المصرى محمد صلاح، مبابى، جريزمان.

