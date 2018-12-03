شاركت الفنانة لقاء الخميسي، متابعيها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "الإنستجرام"، صورتها مع زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي وادي دجلة. وعلقت لقاء على الصورة قائلة: "حبي"، وظهرت خلال الصورة وهي مرتدية فستانا أسود قصيرا. وحصلت الصورة على تعليقات الكثير من المتابعين: "قمرين ربنا يحفظكم"، "الحلوين بزيادة"، "ربنا يسعدكم". ويذكر أن الفنانة لقاء الخميسي، تعرضت للانتقاد من قبل رواد التواصل الاجتماعي، بسبب إطلالتها، التي ظهرت بها في حفل ختام الدورة الـ40 من مهرجان القاهرة السينمائي، حيث وصفها الكثيرون بـ"الغريبة". ​

شكرا لقرائتكم خبر عن بفستان أسود قصير.. لقاء الخميسي تنشر صورتها برفقة زوجها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة هن وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي هن ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .