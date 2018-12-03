هاني البحيري: "نجّار" سرقني وأصبح من أشهر مصممي الأزياء

محمد اسماعيل - القاهرة - رشا المنيرى

روى هاني البحيري مصمم الأزياء العالمي، تفاصيل سرقة صفحتيه الشخصيتين على موقعي "فيسبوك" و"إنستجرام"، بواسطة شخص كان يعمل "نجّارًا"، قبل أن يترك مهنته ويتجه إلى عالم التصميمات والأزياء.

وقال "البحيري"، إن أحد الأشخاص طلب منه العمل "أدمن" لصفحتيه الشخصيتين، ثم فوجئ بسرقتهما والاستيلاء على جميع التصميمات التي كانت تتضمنها، ثم نفذها ونسبها لنفسه، ليصبح اليوم من أشهر مصممي الأزياء الموجودين حاليا بالسوق.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي أقامه البحيري أمس لإعلان تفاصيل "الديفيله" العاشر له، بأحد فنادق القاهرة، بحضور الفنانة رجاء الجداوي، والكاتبة منى رجب، ومصفف الشعر محمد الصغير، وعادل سالم.

"البحيري" أكّد أيضًا أنّه بصدد تقديم "كوليكشن" لربيع وصيف 2019-2020، في "الديفيليه" المقرر عرضه بعد أيام، لتصميمات تعتمد على العمل اليدوي، و"كوليكشن" للآنسات الصغار يساير الموضة العالمي وبشكل محتشم