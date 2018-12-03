كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 08:35 مساءً - جمال نجم: الاحتياطي النقدي لم يصل إلى هذا الارتفاع من قبل
قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، إن سوق الصرف في مصر أصبح مستقرًا للغاية، مشيرًا إلى أن البنك المركزي لا يتدخل به إطلاقًا وإنما يخضع لسياسة العرض والطلب.
وأضاف نجم، خلال حواره في برنامج "مال وأعمال"، على قناة "extra news"، مع الإعلامية دينا سالم، أن احتياطي النقد الأجنبي وصل إلى 44.5 مليار دولار، متابعًا بأن ارتفاع الاحتياطي بهذا الشكل يعطي مصر "قوة وعضلات"، على حد وصفه.
وتابع: "الاحتياطي لم يصل إلى هذا الارتفاع من قبل، وهو ما يعطينا قوة في اتخاذ القرارات، لأننا أصبحنا نقف على أرض صلبة".
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