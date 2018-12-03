كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 08:35 مساءً - الكرة الذهبية - لويس سواريز فى المركز 13

لويس سواريز

أعلنت مجلة فرانسيس فوتبول الفرنسية عن ترتيب الأورجوايانى، مهاجم برشلونة، لويس سواريز، فى قائمة الكرة الذهبية.

واحتل الأورجوايانى المركز 13 فى قائمة البالون دور لعام 2018.

وتفوق سواريز على كورتوا صاحب المركز 14 وبول بوجبا صاحب المركز 15، بينما جاء فى المركز 16 الأرجنتينى سيرجيو أجويرو، وجاء فى المركز 17 لاعبا ريال مدريد، جاريث بيل وكريم بنزيما، فيما احتل المركز 19 كل من راموس وفيرمينو وراكيتيش، كما احتل كل من كافانى ومانى ومارسيلو المركز 22، وجاء فى المركز 29، كل من إيسكو لاعب المنتخب الإسبانى وريال مدريد، وفى المركز 28 ديجو جودين، مدافع أتليتكو مدريد، وفى المركز 25 كل من أليسون بيكر، حارس ليفربول، وأوبلاك حارس أتليتكو مدريد، ومانذوكيتش مهاجم يوفنتوس.