كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 08:35 مساءً - بالفيديو .. مفاجأة صادمة جديدة من رانيا يوسف .. تتعري علي الهواء بشكل كامل

في مفاجاة صادمة علي الهواء ، للفنانة رانيا يوسف التي ظهرت مؤخرا في مهرجان القاهرة السينمائي بفستان الا حتة من تحت ، صرحت الفنانة في مقطع فيديو حديث انتشر عبر صفحات السوشيال ميديا انها تعمدت ان ترتدي هذا الفستان حتي تصل رسالة للجمهور انه ليس من الدائم ان يروا فساتين تقليديه كما اعتادوا بالمهرجانات .

وانها ارادت بهذا الفستان ان يعتاد الجمهور ان يري ملابس شبيهه بالفنانين العالميين امثال "ليدي جاجا" .

واكدت رانيا يوسف انها سعيده برد الفعل وانها "اتحس بيها" وبحضورها دون غيرها في هذا الحفل الكبير .

تلك التصريحات التي سببت حالة استياء بين رواد صفحات مواقع التواصل والذين وصفوا تلك الكلمات انها تتعري بشكل كامل ولكن هذه المرة قمت بتعرية تفكيرها الذي لا يستماشي مع الفكر الشرقي .

شاهدوا الفديو