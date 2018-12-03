كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 08:35 مساءً - الجزائر تعلن انشاء مجلس تنسيقى مشترك برئاسة الامير محمد بن سلمان
اتفقت المملكة العربية السعودية والجزائر، الاثنين، على إنشاء "مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري"، لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، تم الاتفاق على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري.
وأوضحت الوكالة، أن المجلس سيكون برئاسة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى.
ويهدف المجلس لتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم.
وتم تكليف وزيري الخارجية في البلدين، لوضع الآلية المناسبة لذلك.
ويأتي هذا الإعلان خلال زيارة رسمية يجريها ولي العهد السعودي، إلى الجزائر، تلت زيارة قصيرة إلى موريتانيا، الأحد.
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