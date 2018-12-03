من أرشيف الصحافة| "تباع" ينتقم من زميله باغتصاب زوجته أمام رضيعها

لم يكن محمد طلعت، السائق بموقف ميدان المؤسسة في شبرا الخيمة، يعلم أن مشاجرته مع التباع سوف تنتهي بكارثة كبرى تحل على منزله، وتظل تواعبها الأليمة تطارده.

فبعد المشاجرة التي نشبت بين الاثنين، واعتدى فيها السائق بالضرب المبرح على التباع الذي أشعلت النار الحقد بداخله، وظل يفكر في الانتقام ورد اعتباره، إلى أن هداه تفكيره الشيطاني، إلى الانتقام من السائق في زوجته.

اتفق التباع مع بعض أصدقائه على تتبع خطوات زوجة السائق، حينما كانت تسير حاملة طفلها الرضيع لتفاجأ بهجوم التباع برفقة اثنين، مشهرين "مطواة" في وجهها، وحينما صرخت أخذوا منها طفلها لإجبرها على السير معهم.

وداخل عمارة تحت الإنشاء، مزق الثلاثة ملابس السيدة وهددوها بقتل رضيعها إذا لم تستجب لهم فوضعوا الـ"مطواة" على رقبة صغيرها ثم يغتصبونها، ثم يفروا هاربين، ويلقون الرضيع بجوارها، حتى عثر عليها الأهالي، الذين أبلغوا الشرطة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية في أقل من 6 ساعات من القبض على المتهمين الثلاثة الذين اعترفوا بالواقعة وتم إحالتهم للنيابة ليتم حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وفقًا لما تم نشرته صحيفة "الأحرار" في عددها الصادر بتاريخ 11 نوفمبر 1997.

​