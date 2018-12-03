بالصور| تعرف على المرشحات للفوز بالكرة الذهبية للسيدات قبل إعلان النتائج

دقائق قليلة ويعلن عن هوية اللاعبة الفائزة بجائزة الكرة الذهبية "بالون دور" للسيدات، التي استحدثتها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية للمرة الأولى هذا العام، وذلك في حفلها المقرر انعقاده في العاصمة الفرنسية باريس، في تمام التاسعة مساءً.

وتتنافس على الفوز بلقب أفضل لاعبة في العالم لعام 2018، 15 لاعبة كرة قدم كانت المجلة قد أعلنت أسماءهن في أكتوبر الماضي، يتم اختيار الفائزة بينهم بواسطة تصويت 173 صحفيًا من حول العالم، دون تدخل من قِبل المدربين أو الجمهور.

ويمتلك نادى "أولمبيك ليون" الفرنسي النصيب الأكبر من المرشحات للجائزة، إذ تتنافس 7 لاعبات من بين 15 عليها، بجانب آخريات من أندية أخرى.

ويرصد "هن" أبرز المعلومات عن اللاعبات المرشحات لنيل اللقب، وهن:

1- لوسي برونز:

لاعبة منتخب إنجلترا ونادي أوليمبيك ليون الفرنسي، وتلعب برونز في عدة مراكز من بينها الظهير أيمن، وخط الدفاع، أو خط الوسط، كما حصدت جائزة أفضل لاعب في منظمة PFA للسيدات في عامي 2014 و2017.

2- بيرنيلي هاردر:

لاعبة منتخب الدنمارك ونادي فولفوسبورج الألماني، وتبلغ من العمر 25 عامًا.

3- أدا هيجيربيرج:

لاعبة منتخب النرويج ونادي أوليمبيك ليون الفرنسي، ولعبت أولى مبارياتها مع المنتخب النرويجي العام 2011، فيما أصبحت جزء من الفريق الذي فاز بالمركز الثاني في بطولة أمم أوروبا للسيدات في العام 2013.

4- أماندين هنري:

لاعبة كرة قدم فرنسية، تبلغ من العمر 28 عامًا، وتلعب لصالح منتخب بلدها للسيدات في مركز الوسط الدفاعي، بالإضافة إلى نادي أولمبيك ليون.

5- ليندساي هوران:

لاعبة منتخب الولايات المتحدة ونادي بروتلاند ثورنس الأمريكي، الذي سجلت هدف الفوز في مباراة البطولة بالعام الماضي، فيما كانت هداف لنادي باريس سان جيرمان، إذ سجلت 46 هدفًا في 58 مباراة.

6- سام كير:

لاعبة المنتخب الأسترالي ونادي شيكاجو رد ستارز الأمريكي، حصدت جائزة أفضل لاعبة دولية من قبل اتحاد وسائل الإعلام لكرة القدم (FMA) في عامي 2013 و2014.

7- فران كيربي:

فرانشيسكا كيربي هي لاعبة منتخب إنجلترا ومهاجمة فريق تشيلسي الإنجليزي، بدأت حياتها المهنية مع فريقها المحلي ريدينج قبل أن تنتقل إلى تشيلسي في يوليو 2015.

وفي أغسطس 2014، فازت كيربي بأول بطولة لها في انجلترا، ومثلت بلدها في كأس العالم للسيدات FIFA 2015 في كندا.

8- ساكي كوماجاي:

مدافعة بمنتخب اليابان منذ العام 2008، ونادي أوليمبيك ليون الفرنسي.

9- دزينفير ماروزان:

قائدة المنتخب الألماني ولاعبة بنادي أوليمبيك ليون الفرنسي، وتبلغ من العمر 26 عامًا.

10- أميل ماجري:

لاعبة منتخب فرنسا ونادي أولمبيك ليون الفرنسي، في مركز خط الوسط، لكنها لعبت كظهير أيسر لنادي ليون في المواسم الأخيرة.

11- مارتا:

مارتا فييرا دا سيلفا هي لاعبة المنتخب البرازيلي ونادي أورلاندو برايد الأمريكي، وبدأت باللعب مع منتخب البرازيل في عام 2002، ولديها 54 هدف مع منتخب بلادها.

12- ليكي مارتينز:

لاعبة منتخب هولندا لكرة القدم في خط الوسط والهجوم، ونادي برشلونة الإسباني، حصلت على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا، بالإضافة إلى جائزة الأفضل المقدمة من الفيفا لأفضل لاعبة كرة قدم في العالم في أكتوبر 2017.

13- ميجان رابينوي:

لاعبة المنتخب الأمريكي ونادي سياتل رين الأمريكي، بمركز وسط الملعب.

14- ويندي رينارد:

مدافعة بالمنتخب الفرنسي ونادي أوليمبيك ليون الفرنسي، تبلغ من العمر 28 عامًا.

15- كريستين سينكلاير:

لاعبة كرة قدم كندية في مركزي الهجوم ووسط مهاجم، وفريق بورتلاند ثورنز الأمريكي، بدأت في سنة 2000 باللعب مع منتخب كندا لكرة القدم للسيدات، حيث لعبت في 250 مباراة دولية وسجلت 165 هدف، وترشحت للفوز بجائزة أفضل لاعبة كرة قدم في أعوام 2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012.

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