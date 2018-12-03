من "المايوه" للقاء السفير الإسرائيلي.. 4 صور مثيرة للجدل لمنى برنس

"مع سعادة السفير الإسرائيلي بالقاهرة، ديفيد جوفرين" تحت هذا التعليق نشرت منى برنس، المفصولة عن هيئة التدريس بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة السويس، صورتها اليوم، عبر حسابها على "فيس بوك" أثناء لقائها السفير الإسرائيلي بالقاهرة، لتثير حالة من الجدل تتكرر من حين لآخر على "السوشيال ميديا".

بداية معرفة عالم السوشيال ميديا بمنى برنس، كانت بعد نشرها مقطع فيديو، ترقص فيه على أغنية "ليه بيداري كده" للمطربة روبي، لتحولها جامعة السويس للتحقيق، ومن قتها، انتشرت الصور المثيرة للجدل حول منى برنس، في مواقف ولقطات مختلفة، ورصد "هن" في هذا التقرير حكاية 4 صور زادت من حالة الجدل.

1- المايوه:

عقب انتشار "فيديو الرقص" ظهرت "برنس" في أكثر من مرة، خلال ارتدائها "المايوه" بأحد الشواطئ، حيث نشرت عبر صفحتها على "فيس بوك" صورتها بالمايوه مؤكدة بأنها من شواطئ دهب.

2- تضامن مع نيللي كريم بـ"المايوه":

وفي إحدى صورها وتعليقاتها المثيرة للجدل، ظهرت منى برنس بالمايوه، معلنة تضامنها مع الفنانة نيللي كريم، التي ظهرت هي بالأخرى بالمايوه على أحد شواطئ الجونة، حيث علقت عليها: "من صوري اللي بحبها تضامنا مع الجميلة نيللي كريم، وأي بنت نفسها تلبس مايوه وتستمع بالبحر بحرية زي أي بني آدم طبيعي بيحب المية والهوا والشمس والحرية.. وأي جربان أو جربانة يكلمك بالشبشب على بؤه على طول، وعيشي حياتك زي ما أنتي عايزة مش زي الناس ما عايزاكي تعيشي".

3 زجاجة البيرة:

من الصور التي أثارت الجدل جول منى برنس، ظهورها ممسكة بزجاجة بيرة، لتبرر ذلك بأن "البيرة مشروب مصري".

وأوضحت برنس خلال لقائها مع برنامج "العاشرة مساء"، بأنها كانت تحتفل برأس السنة المصرية، طبقًا للتقويم القبطي، وأن البيرة مشروب مصري أصيل منذ عهد الفراعنة: "كتاب فجر الضمير جاء به في نص الصلوات على الملوك جعتك لا تفسد اللي هي البيرة، فلو روحت معبد أبيدوس في سوهاج هتلاقي البيرة والنبيذ، إزاي بيتعملوا، إزاي بيتقدموا للملوك والكهنة".

4- "امشي بقى عايزة استحمى":

ظهرت منى برنس وقت أحداث ثورة 25 يناير، وهي ممسكة بإحدى اللافتات في ميدان التحرير مكتوب عليها: "امشي بقى عايزة استحمى".

​