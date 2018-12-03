كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 07:17 مساءً - أحمد مكي يكشف عن تفاصيل آلبومه الجديد







يحل الفنان أحمد مكى ضيفا على برنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلى الخميس المقبل. يتحدث مكى عن كثير من التفاصيل الخاصة بألبومه الجديد وأعماله السينمائية التى تعاقد عليها فى الفترة الأخيرة. من ناحية أخرى، يستعد "مكي" لتصوير فيلم جديد يعود من خلاله للسينما، بعنوان "عقد يعقد"، بعد اتجاهه للدراما التليفزيونية، من تأليفه وإخراجه، وكان قد بدأ فيه منذ فترة طويلة، لكن انشغاله بتصوير العديد من الأعمال والأجزاء المختلفة من مسلسل "الكبير أوي"، دفعت لتأجيله لأكثر من مرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكي يكشف عن تفاصيل آلبومه الجديد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة البشاير وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي البشاير ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .