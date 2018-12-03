كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 07:17 مساءً - بشرة خير - الجيزة تودع الزحام ... شاهدوا دوريات الانتشار السريع

استحدثت مديرية أمن الجيزة (قسم مرور للانتشار السريع) بالإدارة العامة لمرور الجيزة، وتدعيمه بعدد مناسب من الضباط والأفراد المتميزين ليكونوا النواة الأولى للقسم.

ومن المقرر أن يعمل القسم على سرعة الانتقال لأماكن الاختناقات المرورية والحوادث على مستوى المحافظة - للحد من آثارها السلبية على الحالة المرورية والتعامل معها وتحقيق أعلى سيولة مرورية ممكنة، وكذا السيطرة على جميع المحاور والميادين الرئيسية وضبط المخالفات المرورية في أثناء تحرك القوات بكل ربوع المحافظة بهدف تحقق الانضباط المروري، وبث روح الطمأنينة فى نفوس المواطنين.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني لإشعار المواطنين بالتواجد المروري الفعال.

