كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 07:17 مساءً - هالة ابو السعد: مصلحة الكفاية الإنتاجية عمرها 62 عاما.. والمحصلة صفر

تحية للنائبة هالة ابو السعد، التى كشفت مدى رداءة دور مصلحة الكفاية الانتاجية.

هذه المصلحة كغيرها من الهيئات والمصالح، مر عليها الزمن دون ان تقدم اي شيء يذكر لهذا الوطن، وكل نتائجها صفرررر.

وقالت "أبوالسعد" عضو لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إنه تم تكليفها من النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، بإعداد تقرير عن مصلحة الكفاية الإنتاجية ودورها في تخريج شباب مؤهل لسوق العمل.

وأضافت "أبوالسعد"، أن هذه المصلحة تم إنشاؤها منذ عام 1956، وكان الهدف منها دعم شركات القطاع العام، إلا أنها في السنوات الأخيرة لم تقدم شيئا ملموسا لسوق العمل وكان المحصلة "صفر"، لافته إلى أن المصلحة تمنح الطلاب الملتحقين بها شهادة بعد اجتيازهم للتدريب لمدة سنتين معتمدة من وزارة الصناعة.

وأشارت إلى أنه بالتواصل مع المسؤولين مع المصلحة تبين انتهاء دورهم بتقديم الشهادة دون النظر لقياس طبيعة السوق ومدى احتياجه للأيدي العاملة أو نجاح متدربيهم في الحصول على وظيفة، وهو ما يعني عدم تقديمها أي شىء لسوق العمل.

وأوضحت أن: "دولة المغرب لديها تجربة مشابهة تحمل عنوان (التكوين المهني)، لكنها نجحت فيما لم نصل نحن إليه رغم قدم تجربتنا، فعلى سبيل المثال في العام الآخير قامت المغرب بتدريب نحو 500 شاب وفتاة واستوعب سوق العمل منهم 90%، لافتة: هو الأمر الذي ينبغي النظر إليه بعناية الآن، خاصة في ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم الفني والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وشددت النائبة على قيام اللجنة بزيارة ميدانية قريبه لمصلحة الكفاية الإنتاجيهة للوقوف على حقيقة الأوضاع بداخلها قبل الانتهاء من كتابة التقرير البرلماني.