كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 07:17 مساءً - كارتيرون يُغازل الدوري الفرنسي بعد مغادرة الأهلي

باتريس كارتيرون





أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أن المدير الفني السابق للنادي الأهلي باتريس كارتيرون أصبح علي أعتاب تولي مهام فريق رين الفرنسي. ويلعب رين الفرنسي ضمن فرق الليج 1 ويحتل المركز الرابع عشر برصيد 17 نقطة بجدول ترتيب البطولة. وينوي مسئولو الفريق الفرنسي استقدام كارتيرون تعويضاً لإقالة مدرب الفريق السابق صبري لاموشيه حيث أقيل بعد الخسارة من ستراسبورج بأربعة أهداف لهدف واحد.

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