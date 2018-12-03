كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 07:17 مساءً - بسبب أسماء مؤسسيها - رفض تأسيس 16 شركة سياحة جديدة







كتب : نبيل سيف رفضت السياحة طلبات تأسيس 16 شركة سياحة جديدة من مختلف الدرجات ،وذلك لوجود تكرار وتشابه فى اسماء مؤسسى تلك الشركات بشكل لافت للنظر ،رغم استكمال اوراق التأسيس. قائمة اسماء الشركات المرفوضة واسماء مؤسسيها كانت كالتالى ، بعدما لجئت كل شركة الى مجلس الدولة للحصول على حكم بالزام وزارة السياحة بقبول اوراقها واشهارها رسميا . 1- المارونية ترافل للسياحة – ماريان عاطف اسكندر 2- ابيتات ترافيل للسياحة – احمد محمود حمزة 3- ميرولا ترافيل –عاطف اسكندر تادرس 4- بنيان ترافيل – امجد نسيم بدر 5- فريز ترافيل –عماد عاطف اسكندر 6- الدومو ترافيل – رومانى بخيت عزيز 7- الكومو ترافيل للسياحة – جرجس اسكندر تاوضروس 8- الحزاوية ترافيل – ريهام محمود حمزة 9- جوليانا ترافيل – ماريان عاطف اسكندر 10- الهويس ترافيل -احمد محمود حمزة 11- الحساينية ترافيل – سامى احمد الحسينى 12- البندقية ترافيل – فهيمة يوسف ابراهيم 13- جون فالى ترافيل – جورج فريد مسعد 14- الطاحونة ترافيل – ماريان عاطف اسكندر 15- ميلانو ترافيل – عاطف اسكندر تادرس 16- هايتس ترافيل – استيرا نصيف ناعوم

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