كتب ياسر ابراهيم - الاثنين 3 دجنبر 2018 07:17 مساءً - امرأة تتعرض للسرقة بطريقة مروعة أمام أطفالها - فيديو







تعرضت امرأة عربية لسقطة مروعة، لحظة تعرضها للسرقة في وضح النهار، أثناء سيرها مع أطفالها. أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، امرأة تسير تمسك يد طفلها الصغير وابنها الكبير يسحب حقيبته المدرسية، وفجأة اقتربت منهم سيارة، وقام أحد الأشخاص من داخلها بسحب حقيبة المرأة بقوة، وسحلها على الأرض، لكنهم فشلوا في سرقة الحقيبة، وفرت السيارة هاربة.

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