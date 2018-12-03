ضرب في الصباحية واغتصاب وزنا محارم.. 4 جرائم من دفتر أحوال محاكم الأسرة

"اعتداء بالضرب يوم الصباحية، خيانات متكررة وأعمال مشبوهة، تسجيل مكالمات جنسية، أب يعاشر ابنته كالأزواج"، قضايا أثارت الرأي العام، وبدأت من أروقة محكمة الأسرة خلال هذا الأسبوع.

رصدت"هن" أبرز تلك القضايا منها:

1- رفع سيدة دعوى خلع على زوجها بعد 4 أيام:

رفعت زوجة تدعي سمر، على زوجها دعوة خلع، بعد اعتدائه عليها بالضرب، لرفضها طلبه بدعوة والدته وإخوته على الغداء، معللةً أنها مازالت عروسة جديدة، وغير مستعدة لاستقبال أحد وإعداد "عزومة" لهم، لتدور خناقة ومشادة بينهم وانتهت بالضرب وعودتها لبيت أهلها، دون إرضائها، وتركها معلقة ببيت أهلها لمدة زادت عن 7 أشهر.

2- اكتشاف سيدة مكالمات جنسية لزوجها مع والدتها:

دخلت سيدة ثلاثينية تدعى "مروة" في صدمة كبيرة بعد اكتشاف خيانة زوجها لها وإقامته علاقة غير شرعية مع والدتها، لاحظت مروة اختلاف طريقة والدتها حينما أصرت على الانتقال للعيش معها، لم تكن تهتم مروة للتفاصيل التي تحدث أمامها، إلى أن تفاجئت بإاتمام والدتها بزوجها بشكل شديد ومثير للقلق، وبدأ الزوج يعقد مقارنة بينها وبين والدتها، حيث ذكرت: "بدأ يقارني بأمي في الأول بيقولي شوفي أمك الست الكبيرة واخدة بالها من نظافتها الشخصية وبتصبغ شعرها إزاي".

قررت مروة تتبع نظراتهما ليتبين لها صدق ما كانت تفكر فيه، ولكن عقلها رافض استيعابه: "نزلت أبلكيشن بيسجل المكالمات على تليفون أمي من غير ما تاخد بالها عشان أعرف إيه اللي بيحصل بينهم.. واكتشفت مكالمات جنسية بينهم ولما واجهتهم اتهموني بالجنون لكن مش هقدر أعمل حاجة فطلبت الطلاق".

3- فتاة تحرر محضرًا ضد والدها تتهمه بمعاشرتها كالأزواج لمدة 4 أعوام:

علاقة آثمة استمر فيها الأب مع ابنته، نحو 4 سنوات بعدما زرع في عقلها أفكارًا مغلوطة بطريقة شيطانية، بدأت بعد أيام قليلة من وفاة والدتها، حينما كانت بالمرحلة الإعدادية، ليعاشرتها 4 أعوام، بعد احتجازها في المنزل خشيةً من افتضاح أمره، وحينما بدأت في النضوج وأثناء حديثها مع صديقاتها بالمعهد اكتشفت تورطها في علاقة محرمة مع والدها دون أن تدري: "دخلت معهد وبدأت أتعرف على البنات وأشوف دُنيا تانية فشوفت البنات بتتكلم عن الحب والجواز وغشاء البكارة.. وبدأت أسمع كلام عن العلاقات بالولاد وأنا مش عارفة هو إزاي كدة.. أنا عملت كل ده مع أبويا.. لحد ما عملت بحث على الإنترنت وعرفت إن ده حرام وعيب".

رفضت الفتاة بكل الطرق الخضوع لرغبة أبيها، وقررت الهرب لتذهب لبيت خالها، وسردت كل ما حدث معه له ليقرر تحرير محضر في القسم باتهامه بهتك عرض ابنته.

4- طبال يهدي زوجته لـ"ثري عربي" مقابل "ألفين ريال" في الليلة:

خيانات متكررة وأعمال مشبوهة ارتكبها الزوج عبدالمنعم خلال فترة زواجه من منى، أوقات صعبة عانت فيها الأمرّين بين الفقر والإهانة، حيث علمت بتورط زوجها في علاقة غير شرعية، وهو ما أثار غضبها، ليعدها بالاستقامة وبعد فترة وجيزة، خطط الرجل لتسليم زوجته لثري عربي، تناوب الاعتداء الجنسي عليها، مقابل 2000 ريال.

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