بالصور| انطلاق الدورة التدريبية لدعم صاحبات الأعمال الناشئة بالمغرب

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بدأت اليوم أعمال دورة تدريب مدربين لدعم صاحبات الأعمال الناشئة، التي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بالعاصمة المغربية الرباط في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2018.
تهدف الدورة إلى تدريب مدربين لنقل المعارف لصاحبات الأعمال الناشئة من أجل تطوير مهاراتهن في إدارة وتطوير مشروعاتهن.
وتشهد الدورة التدريبية تنوعا في تقنيات التدريب المستخدمة خلال جلسات العمل ما بين محاضرات عامة وعمل تطبيقي.
يتلقى التدريب في هذه الدورة عشرون متدربًا من الأردن ومصر والمغرب وفلسطين وموريتانيا ولبنان وتونس واليمن.
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