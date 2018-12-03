إلى ربات البيوت.. أفكار بسيطة تساعدك في "تسليك الحوض"

انسداد مواسير الصرف الصحي من أكبر المشاكل التى تعاني منها السيدة فور حدوثها، فهناك أفكار كثيرة قدمها موقع مارثا ستيورات تساعد في منع تلك المشكله وتجنبها وهي:
- على عكس المتعارف عليه يجب استخدام الماء البارد في تنظيف ماسورة الماء.
- عليك تنظيف الأواني قبل وضعها في الحوض حتى لا تتسبب في الانسداد.
- تجنب بقاء الأطعمة الليفية في الحوض، فهي تؤدي إلى انسدادها على الفور.
- تجنب سكب الزيوت في الحوض أو المصرف الصحي ويفضل إعادة تدويره في صناعة الصابون.
- استخدام المنظفات الكيماوية بشكل كبير تتسبب فى تكوين رواسب على الماسورة تساعد في انسداد الحوض.
- استخدام سلكة رفيعة، لتسليك الماسورة من الحائط، وإخراج ما بها وعدم دفعه للداخل.
- يمكن استخدام الملح في تنظيف الحوض بشكل مستمر، بعد الانتهاء من المواعين يوميا، ووضع مقدار ملعقتين من الملح فوق فوهة الحوض.
- كما يمكن استخدام زجاجة كبيرة من أي مشروب غازي.
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