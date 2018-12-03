"شفرة الأنوثة".. كتاب جديد يفك لغز المرأة السري بمعرض الكتاب

تشارك الدكتورة نشوى شاكر أبو الفتوح، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث إصدارتها وهو كتاب حمل عنوان "شفرة الأنوثة"، والذي يتضمن فك شفرة المرأة السريّة، بالإضافة إلى رحلة للغوص داخل أعماقها الداخلية التي ربما لم تكتشفها هي داخل نفسها.

وعن الكتاب، قالت الدكتورة نشوى إنه سيجعلك تعرفين عن ذاتك ما لم تتخيلي يوما أنه موجود، فهو رحلة عميقة؛ لاستخراج كنوزك المخبأة، وبهذه الكنوز التي ستحصلين عليها ستتمكنين من بناء مملكتك الجديدة التي ستكونين فيها ملكة، تأمرين بما تريدين وتحصلين على ما تشتهين.

وأشارت الدكتورة نشوى إلى أن الكنوز الثمينة دائما تستقر في الأعماق بعيدا عن تخبط الأمواج وسرعة جريانها علي السطح، كذلك نحن البشر، لم نرَ ولم نعرف عن أنفسنا سوى ما يدور علي السطح، لم ندرك سوى الضوضاء والتخبط والتشتت، لا نعلم عن أنفسنا سوى ما قيل لنا وما أدركناه بحواسنا القاصرة وتجاربنا البسيطة، متابعة، "كلما ابتعدنا عن السطح وبحثنا داخل الأعماق، وجدنا ما يجعلنا نفتح أفواهنا دهشة من شدة الروعة".

يشار إلى أن الدكتورة نشوى شاكر أبوالفتوح، كاتبة مصرية، ولدت في شهر أغسطس عام 1987، حصلت على بكالوريوس الصيدلة عام 2009، بالإضافة إلى شهادة مدرب معتمد من البورد الأمريكى على أحدث أساليب التدريب الدولية. كما حصلت على لقب مدربة معتمدة، وقدمت الكثير من الدورات في هذه المجالات.

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