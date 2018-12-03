بالفيديو| "المغالاة في الزينة".. خليجية ترتدي حجابا من ذهب تجاوز ثمنه 72 ألف دولار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو زعم البعض من خلاله أنها شابة كويتية اشترت حجاب مصنوع من الذهب، عيار 22 قيراط.

وبحسب الفيديو المتداول، فإن الفتاة تحدثت من خلاله بلهجة خليجية، قائلة، "أخيرًا قررت أنا ضحى اشتري حجاب الذهب، إيش رأيكم، ما حلو علي؟ يهبل؟ ماشاء الله، تبارك الرحمن فيه 2 كيلو جرام وعيار 22".

وبحسب ما ذكره موقع "سبوتينك"، فإن سعر "حجاب الذهب" يقدر بأكثر من 72 ألف دولار أمريكي.

وتعرضت الفتاة لكثير من الانتقادات خاصة بعد تباهي الفتاة بحجابها الذهبي، ففي إحدى التعليقات، "والله شيء يقهر ناس مو لاقيه تاكل وهذي حجاب ذهب.. حسبي الله عليهم من فسقه"، بينما غرد آخر "كيف جمعت تلك الإنسانة بين الحجاب وبين أن تكون من المبذرين.. لأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين.. أنا لا أفهم هل وصل الاستهتار بنعم الله.. وبدل أن نحافظ على دوام النعمه بالشكر.. تتباهى بكل سذاجة وأقصى أنواع التبذير.. حجاب من ذهب هذا كل ماتستطيعين أن تثبتي نفسك من خلاله".

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