فالنتينو تُقدّم عرضًا مزدوجًا لما قبل خريف 2019.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قدّمت العلامةُ الإيطاليةُ فالنتينو أولَ عرض مدرج مزدوج لموسم ما قبل خريف 2019 في طوكيو يوم الثلاثاء الماضي، وشاركت فيه نخبة من أبرز عارضات الأزياء أمثال كايا جربر وآدوت آكيش وغيرها.

وحافظ بيير بولوبي تشيولي الذي نجح في تحديث ثقافة تصميم الأزياء للدار الفاخرة كمدير إبداعي منذ عام 2016، على الرؤية الدرامية المميزة لفالنتينو بتقديم تشكيلة من فساتين السهرة التي تتباهى بطبقات فوق طبقات من الدانتيل والتول والكشكشة والطيّات باللونين الأحمر والأسود القوطي والأبيض. وعلى الرغم من أن هذه الإطلالات الجاهزة ستكون على الأرجح حاضرةً على السجادة الحمراء خلال موسم الجوائز في العام المقبل، إلا أن المجموعة شملت أيضًا إطلالات يومية تهدف إلى إثارة إعجاب عشّاق ستايل الشوارع ومن المتوقّع رؤيتها في شوارع عواصم الموضة خلال شهر الموضة.

وتعاون المصمم مع جون تاكاهاشي من شركة أونديركوفير على حقائب اليد التي ستُباع حصريًا في المتجر الرئيسي لفالنتينو في طوكيو، كما تعاون المصمم مع المصور الشاب إيزومي ميازاكي لتزيين عدد كبير من القطع الخارجية كمعاطف البافر والباركا إلى جانب البلوفرات والفساتين.