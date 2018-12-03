إذا كنت من مواليد هذه الأبراج فأنت على أبواب الزواج.. بشرى سارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رشا المنيرى.

تؤثر الكواكب بشكل كبير على الأبراج، وخاصة الحالة العاطفية التي تتغير لمواليد الأبراج طبقا لحركة كوكب "فينوس" التي تتسبب حركته في حدوث حالة حب لمواليد هذه الأبراج كما ذكرت الدكتورة عبير فؤاد في تصريحات لـ"الخليج 365".

والحب في بداية عام 2019 من حظ مواليد أبراج:

"العقرب"

سيعيش بداية قصة حب منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الأول من شهر يناير، بسبب وجود كوكب فينوس "كوكب الحب" في برجهم .

"القوس"

وينتقل كوكب فينوس من العقرب إلى القوس يوم 7 يناير وحتى 3 فبراير، وهي فترة حظ جيد جدا في الحب، والزواج للمخطوبين من مواليد برج القوس .

"الأسد"

أكثر الأبراج حظًا في الزواج في بداية 2019، بالإضافة إلى برج الحمل، بسبب وجود كوكب الحب في برج القوس الناري، ويعطى الحظ العاطفي للأبراج النارية مثل الحمل والأسد.