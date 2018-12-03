- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 05:11 مساءً - اقتربت احتفالات الكريسماس، وحان الوقت لاختيار الصيحة المناسبة، إذا نذكرك بأن المخمل عاد للموضة ليمنحك إطلالة أنيقة ومترفة.
نجح المخمل في أن يزين إطلالات عدد من النجمات والدورات ايضا، وجاءت اختياراتهن أنيقة يمكنك اعتمادها، لاسيما وأن المخمل لا يتطلب كثير من التفاصيل، فقط عليك اختيار لون وتصميم يناسب قوامك.
-
أحلام اختارت المخمل بلون خارج عن التوقعات
القواعد التقليدية لتنسيق الأزياء قد تحرم صاحبات الوزن الزائد من اعتماد المخمل، باعتباره خامة انسيابية تكشف عيوب القوام ، إلا أن اختيار النجمة أحلام لـ فستان من المخمل باللون المشمشي الفاتح يكسر كل القواعد التقليدية، ويؤكد أن الأناقة لاتعرف سوى الاختيارات المناسبة، ولهذا اعتمدت احلام فستان منسدل من بعد الخصر بطيات محدودة لتخفي عرض الأرداف، كما أن اللون رغم جرأته، ساعد أحلام صاحبة البشرة الحنطية أن تبدو مشرقة ونضرة.
-
المخمل زين اطلالات عدد من النجمات في مهرجان القاهرة
ظهر المخمل كأحد الاختيارات الأنيقة التي زينت اطلالات عدد من النجمات خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وعلى رأسهم الفنانة شيرين رضا التي اعتمدت فستان أسود من المخمل، بتصميم قصير كشف عن ساقيها، وتميز بفتحة صدر على شكل v التي ساعدتها في أن تبدو انحف، لاسيما بعد الانتقادات التي وجهت لها خلال حفل الافتتاح بسبب اختيار فستان ذهبي بتصميم كشف عن اكتسابها بعض الوزن.
اعتمدت ايضا الممثلة نسرين أمين، ودانا حمدان، فساتين مخملية ناعمة بدرجات الأزرق والتوتي، وجاءت التصاميم متشابهة تلف القوام وبكتف مكشوف.
-
الدورات باركت المخمل باختيارتهن
إذا كان اختيار النجمات لـ فساتين من المخمل ساهمت في رواج هذه الصيحة، فإن اعتماده من قبل الدوقات والملكات أضاف له فخامة وترف جعلته اختيار مناسب لحفلات الكريسماس.
أبهرت الملكة ليتيسيا، ملكة اسبانيا، الجميع في نوفمبر الماضي عندما ارتدت فستان أسود بأكمام طويلة، أما دوقة كامبريدج، كيت ميدلتون، بدت حسناء في فستان أسود مخملي بدون حمالات بتوقيع دارأليكساندر ماكوين، عندما كانت تمشي على السجادة الحمراء في حفل Sun Military Awards.
شكرا لقرائتكم خبر عن فساتين المخمل هي الأنسب لحفلات الكريسماس .. اعتمديها على طريقة النجمات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سيدتى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سيدتى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .