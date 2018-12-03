فساتين المخمل هي الأنسب لحفلات الكريسماس .. اعتمديها على طريقة النجمات

أحلام اختارت المخمل بلون خارج عن التوقعات القواعد التقليدية لتنسيق الأزياء قد تحرم صاحبات الوزن الزائد من اعتماد المخمل، باعتباره خامة انسيابية تكشف عيوب القوام ، إلا أن اختيار النجمة أحلام لـ فستان من المخمل باللون المشمشي الفاتح يكسر كل القواعد التقليدية، ويؤكد أن الأناقة لاتعرف سوى الاختيارات المناسبة، ولهذا اعتمدت احلام فستان منسدل من بعد الخصر بطيات محدودة لتخفي عرض الأرداف، كما أن اللون رغم جرأته، ساعد أحلام صاحبة البشرة الحنطية أن تبدو مشرقة ونضرة.

المخمل زين اطلالات عدد من النجمات في مهرجان القاهرة ظهر المخمل كأحد الاختيارات الأنيقة التي زينت اطلالات عدد من النجمات خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وعلى رأسهم الفنانة شيرين رضا التي اعتمدت فستان أسود من المخمل، بتصميم قصير كشف عن ساقيها، وتميز بفتحة صدر على شكل v التي ساعدتها في أن تبدو انحف، لاسيما بعد الانتقادات التي وجهت لها خلال حفل الافتتاح بسبب اختيار فستان ذهبي بتصميم كشف عن اكتسابها بعض الوزن.



اعتمدت ايضا الممثلة نسرين أمين، ودانا حمدان، فساتين مخملية ناعمة بدرجات الأزرق والتوتي، وجاءت التصاميم متشابهة تلف القوام وبكتف مكشوف.