أكثر نجمات مصر الشابات جرأة في الموضة لعام 2018

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 05:11 مساءً - لاحظنا في الفترة الأخيرة ظهور عدد كبير من النجمات المصريات الشابات على الساحة الفنية، وجميعهنّ تميّزنَ بموهبتهنّ في مختلف المجالات الفنية، وبجمالهنّ اللافت، واطلالاتهنّ العصرية التي يستعرضنها بشكل دوري على حساباتهنّ الخاصة على انستقرام، وقد لفتتنا جرأتهنّ في الموضة، حيث وكما هو واضح، فإنهنّ ميّالاتٍ لاعتماد الصيحات المبتكرة والتصاميم اللافتة، واليوم اخترنا أكثر نجمات مصر الشابات جرأةً لعام 2018.





سلمى أبو ضيف إحدى أجرأ النجمات المصرية:



سلمى أبو ضيف تُعتبر واحدة من أكثر النجمات المصريات الشابات جرأة، حيث إنّ اطلالاتها التي نشاهدها بها، دائمًا تكون متمردة وفيها لمسات شبابية عصرية، وقد اشتهرت بارتدائها للتصاميم الجريئة من الفساتين والتنانير القصيرة والشورت، وغيرها.





ياسمين صبري بين الجرأة والأنوثة:



ياسمين صبري أيضًا من النجمات الجريئات في الموضة، ولاسيما أنها تختار التصاميم الأنثوية التي تُبرز قوامها بطريقة لافتة وجاذبة، من فساتين سهرة وغيرها.





ريهام حجاج تميل للاطلالات اللافتة:



ريهام حجاج تختار دائمًا الاطلالات التي تُبرز جمالها وأنوثتها، من خلال التصاميم الجريئة من ناحية الألوان والقصات وغيرها، وهذا ما ميّزها عن غيرها من باقي النجمات العربيات والمصريات بشكل خاص.





مي عمر عصرية بأسلوب جريء:



مي عمر أيضًا من النجمات المصريات الشابات، اللواتي يتمتّعنَ بأسلوب لافت في الموضة، حيث إنها تنسق الأزياء ذات الطابع الجريء بأسلوب عصري ومبتكر، ومختلف عن باقي النجمات.





لارا اسكندر اطلالات شبابية بلمسات جريئة:



أيضًا لارا اسكندر لفتت الأنظار إليها، من خلال اطلالاتها الجريئة والمواكبة للموضة التي تعتمدها باستمرار، إن كان في المشاوير الكاجوال، أو في المناسبات الرسمية.





تارا عماد أسلوبها في الموضة أنثوي مع لمسات عصرية:



تتمتع تارا عماد بأسلوب مميز في الموضة، وقوامها الطويل والممشوق يساعدها في اختيار تصاميم الأزياء المبتكرة والمواكبة لأحدث صيحات الموضة، واطلالاتها المتميزة أدخلتها أيضًا قائمة النجمات المصريات الأكثر جرأة.



تعرّفي بالصور إلى قائمة أكثر النجمات المصريات الشابات جرأة لعام 2018، واخبرينا رأيكِ بأسلوبهنّ في الموضة.

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