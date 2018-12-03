تعلّمي تنسيق المعاطف الشتوية بأسلوب النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 05:11 مساءً - في فصل الشتاء يصبح المعطف قطعة أساسية في مختلف اطلالاتنا، لا نستغي عنها مع التنسيقات الكاجوال اليومية، ومع الاطلالات الرسمية المسائية، ولهذا تحرص دور الأزياء العالمية في كل موسم، على تقديم أجمل موديلات المعاطف المتنوعة، من ناحية ألوانها والأقمشة المصنوعة منها، وطبعًا شاهدنا عددًا من النجمات العربيات وقد اعتمدن المعاطف، ونسقنها بأساليب لافتة ومختلفة، يمكنكِ أن تستوحي منها بدوركِ لمختف اطلالاتك هذا الموسم، وإليكِ بعض الأفكار.





نسرين طافش أنيقة في المعطف الشتوي الطويل:



اختارت نسرين طافش مؤخرًا اطلالة مميزة وأنيقة في المعطف الأسود الطويل، الذي ارتدته بطريقة عصرية من خلال وضعه على كتفيها، وقد نسقت من تحته فستان ميدي باللون الرمادي، وحذاء كاحل من القماش المطاطي، وقد بدا اللوك بشكل عام أنيقًا وشبابيًّا.





كارلا حداد في اطلالة مميزة في المعطف الكارو:



نقشة الكارو إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا كارلا حداد مؤخرًا، وقد اختارتها على معطف طويل وأنيق بألوان خريفية هادئة، وقد نسقت معه فستانًا من النفشة نفسها، وأكملت الاطلالة بحذاء معدني باللون الفضي وشنطة يد من الجلد الأسود.





بثينة الرئيسي عصرية في المعطف الرمادي الطويل:



نسقت بثينة الرئيسي اطلالة عصرية مؤخرًا في نقشة الكارو أيضًا، حيث اختارتها على بدلة رسمية، وقد نسقت معها معطفًا شتويًّا طويلًا باللون الرمادي، وشنطة يد أنيقة من “ديور” Dior، وحذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون الأسود.





مايا دياب في لوك شبابي في المعطف البيج:



المعطف البيج رائج جدًّا لهذا الموسم، وقد اختارته مايا دياب مؤخرًا في إحدى اطلالاتها الكاجوال، حيث نسقته مع فستان أسود ميدي، وشنطة يد من الجلد باللون الأحمر، وحذاء رياضي رمادي، وأكملت اللوك بنظارات شمسية كبيرة.



النجمات العربيات نسقنَ المعاطف الشتوية بأساليب مختلفة، منها العصري ومنها الرسمي، شاهدي الصور واستوحي منهنّ أفكارًا لاطلالاتكِ المقبلة هذا الموسم.

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