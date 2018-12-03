مكياج ناعم على طريقة نادين نجيم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 05:11 مساءً - تفضل العديد من النساء اعتماد أسلوب السموكي في المكياج. تعرفي الى الطريقة التي تعتمدها الممثلة نادين نجيم من خلال وضع اللون البنيّ الجذّاب والكثيف حول العينين، الآيلاينر العريض المسحوب بأسلوب عيون القطّة مع ماسكارا سوداء لإطلالة عصريّة بنغمات ترابيّة تجذب جميع الأنظار.





مكياج سموكي جذّاب بأسلوب نادين نجيم

غالبا ما تميل النجمة نادين نجيم إلى الألوان الترابيّة والتدرّجات البرونزيّة، فبها يكتمل جمال وسحر بشرتها السمراء وعينيها البنيّتين أو العدسات اللّاصقة الملوّنة.

تماماً كما في الصور، ارسمي الآيلاينر المجنّح بدءاً من خطّ الرموش الداخليّ عند دمعة العين باتّجاه الزوايا الخارجيّة ليزداد عرضه نحو الخارج.

وزّعي ظلال العيون البيج بلون الفانيليا تحت عظمة الحاجب، ثمّ البنيّة الترابيّة والبرونزية بلمعة طفيفة على الجفون المتحرّكة ومن ثمّ مرّري فرشاة الماسكارا السوداؤ مرّات عدّة لمنحها الطول والكثافة.





اختاري لبشرتكِ التغطية المثاليّة بتدرّجات الكونتور والهايلاتر البرونزيّة والترابيّة، أمّا للشفاه اللّون النيود الفاتح مع لمسة خفيفة تميل إلى الورديّ أو اللّحمي كي يبقى التركيز كلّه على العيون.

يتّسم هذا الأسلوب من المكياج بالرومانسيّة، ما يجعله ملائماً للكثير من المناسبات، كحفل الخطوبة أو سهرات العشاء.

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