خلطات طبيعية لتطويل الأظافر في أسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 05:11 مساءً - الحصول على أظافر طويلة وصحيّة أمر تبحث عنه كل الصبايا، بخاصة وإن كانت تنتظركِ مناسبة مهمّة، وتريدين التألق بها بشكل كامل، لذلك جمعنا لكِ مجموعة من الخلطات الطبيعية لـ تطويل الأظافر في أسبوع واحد فقط، لتساعدكِ إن كنتِ على عجلة من أمرِك.



خليط زيت الأفوكادو مع زيت الزيتون



- ملعقة صغيرة زيت زيتون



- ملعقة صغيرة زيت أفوكادو



- ملعقة صغيرة زيت لافندر عطري



اخلطي الزيوت مع بعضها جيدًا، وضعيها على أظافركِ لمدة ربع ساعة.



اشطفي يديكِ بالماء الفاتر.



كرري التجربة مرة يوميًّا قبل النوم للحصول على نتيجة مثالية بعد أسبوع.



خليط الغليسرين والعسل



- ملعقة صغيرة غليسيرن



- ملعقة صغيرة عسل



اخلطي كلًّا من الغليسرين مع العسل.



ضعيه على أظافركِ لمدة ربع ساعة.



اشطفي أظافركِ بالماء.



كرري الخليط مرة يوميًّا للحصول على نتيجة مرغوبة.



خليط ماء الورد والليمون



- ملعقة كبيرة ماء ورد



- ملعقة صغيرة عصير ليمون



بقطعة قطنية اغمسيها بخليط ماء الورود مع الليمون.



امسحي أظافركِ بها، واتركي الخليط على يديكِ لمدة 20 دقيقة.



اشطفي يديكِ بعدها بالماء.



كرري الخليط يوميًّا لمدة أسبوع.

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