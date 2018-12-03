أفضل الخلطات المنزلية للعناية بالبشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 05:11 مساءً - لا يقتصر الاهتمام بـ البشرة على نوع معيّن ويجب العناية بجميع انواع البشرة. تعرفي الى

أفضل الوصفات والطرق الطبيعية التي يمكنك إعدادها فى المنزل للعناية بالبشرة فى فصل الشتاء.

وصفة الطين الفرنسي والخيار للبشرة الدهنية



المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الطين الفرنسي

2 ملعقة كبيرة خيار مبشور

ملعقة كبيرة من جل الصبار

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة حليب

ملعقة صغيرة عصير الليمون



طريقة التحضير والاستخدام:

ضعي جميع المكونات ماعدا الطين الفرنسي فى الخلاط الكهربائي واخلطيها جيدًا

أضيفي الطين الفرنسي على الخليط واخلطيها مرة أخرى حتى تحصلي على معجون.

اغسلي الوجه جيدًا وجففية برفق، ثم ضعي الخليط على الوجه بحركات دائرية لمدة دقيقتين.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الدافئ، يمكنك تكرار الماسك مرة كل 10 أيام.



وصفة جل الصبار واللوز للعناية بالبشرة الجافة

المكونات:

ملعقة كبيرة جل الصبار

ملعقة كبيرة من اللوز المطحون

ملعقة كبيرة عسل

ملعقة كبيرة حليب

قطرة زيت عطري المفضل لديك

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي جميع المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

اغسلي الوجه وجففيه قبل استعمال الوصفة.

دلكي الوجه بالخليط فى حركات دائرية من أسفل للأعلى لمدة دقيقة واحدة.

اتركي الخليط لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي الوجه بالماء الفاتر.

يمكنك تكرار الوصفة مرة أسبوعيًا لترطيب ونضارة البشرة الجافة.

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