للسعوديات.. طقس ما قبل النوم للعناية بالبشرة في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 دجنبر 2018 05:11 مساءً - بعد يوم عمل طويل سواء كنتِ تعملين خارج المنزل، أو منشغلة بأيّ أمر خلال اليوم، تأتي اللحظة التي يحتاج فيها جسدكِ للراحة والنوم، والأمر ذاته لـ بشرتكِ أيضًا، فهي تحتاج إلى أن تجدد نفسها وخلاياها، وترتاح من الإجهاد، لـ بشرة صحية ونضرة باليوم التالي.



لهذا تحتاج الفتاة السعودية إلى طقس ما قبل النوم، من أجل العناية بالبشرة، وهو بمثابة روتين يومي عليكِ القيام به دائمًا، للحفاظ على صحة بشرتِك، ويُعتبر هو أحد العوامل الأساسية التي تلعب دورًا مهمًّا في صحة وشباب وجهِك.



- إزالة المكياج هو الخطوة الأولى لتنظيف الوجه، حاولي استخدامكِ مزيل المكياج الدهني، لكي يزيل آثار الكحل والماسكرا التي لا يمكن للماء إزالتها.



- استخدمي غسولكِ الخاص، ويفضل ألّا يحتوي على أيّ مواد كيماوية تضرّ ببشرتكِ لتنظيف الوجه.





- استخدمي التونر لتنظيف البشرة بشكل عميق، ثم اتركيها تهدأ لدقائق عدة، وإن لم يكن لديكِ التونر، لا بأس من استخدام ماء الورد.



- ضعي كريم الليل أو الكريم المرطب على بشرتِك.





- لا تنسي الاهتمام بمنطقة تحت العين، بوضع زيت اللوز الحلو، أو استخدام كريمات العيون، مع عمل تدليكٍ أو مسّاج برفق، لتنشيط الدورة الدموية بهذه المنطقة، وتجنّب انتفاخ العين باليوم التالي.



- مرطب الشفاه أساسي بخاصة في الشتاء، ضعيه قبل النوم، لـ شفاه وردية وناعمة في الصباح.



قد تبدو لكِ هذه الخطوات طويلة وصعبة، إلا أنه مع التعوّد سوف تشعرين بتحسن كبير يوميًّا لبشرتِك، ولن تشيب على الإطلاق.

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