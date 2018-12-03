بالفيديو| "هل الستات مخلوقات غريبة؟".. 10 أسئلة جريئة لحواء مع عمرو أديب ورجاء الجداوي

يعرض الإعلامي عمرو أديب فقرة ثابتة تذاع في حلقة الجمعة من برنامجه "الحكاية" والمذاع على فضائية "mbc مصر"، ويهتم خلال الفقرة التفاعلية للبرنامج بالمقام الأول بكل ما يخص المرأة وما يدور في خاطرها من خلال المداخلات الهاتفيه التي يتيحها البرنامج لمتابعيه، والأسئلة التي تحضر لمعدي البرنامج ويرد عليها الإعلامي بصحبه الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي.

ففي إحدى الحلقات، سأل الإعلامي أديب، هل من الممكن أن يطلب الزوج من زوجته تغيير ملابسها بسبب كونها ضيقه أو غير مناسبة، فردت الفنانة رجاء الجداوي، أنه من حق الزوج أن يتدخل في ملابس زوجته ما إذا رأى أنه غير ملائم له لأن "كرامتها من كرامته" بحسب قولها، موضحه أنه وفي بعض الأحيان نرى أولادنا بملابس غير ملائمه جملة وتفصيلا، متابعة: "فما البال بالرجل عندما يرى زوجته بهذا الشكل".

وسأل متصل يدعى "محمود" الفنانة رجاء الجدواي عن وجود سيدة ترتدي "جيبه" طولها 50 سم فقط في مصر، وتدور المشاكل بالمنازل بسبب خلع النقاب أو ما شابه، مؤكدا: "الزوج حقه أنه يرجع زوجته علشان تغير ملابسها وميلبسهاش ده من الأصل".

وفي إحدى الحلقات تسائل الإعلامي و"الجداوي" عن قول السيدة "طلقني" هل تكون على دراية بها وتقصده حقيقة أم لا؟، وردت الفنانة عليه أن الجيل الخاص بها كان يعيي جيدا الطلاق، ولم تكن الكلمة سهلة بالنسبة له ولكن الجيل الحالي فقد أصبحت كلمة "طلقني في بوقه سهلة أوي" بحسب قولها.

وعلقت إحدى المتصلات وتدعى نور على تلك الظاهرة بقولها: "لما واحده بتقول لجوزها طلقني بتبقى عايزه تعرف غلاوته عندها علشان يرد ويقولها أنا مستحيل أستغنى عنك"، حتى رد عليها الإعلامي "أديب" قائلا: "إنتوا مخلوقات غريبة حد يشوف غلاوة حد عنده يقوله طلقني هي دي الغلاوة، أمال لو بتشوف أي حاجة تانية هتعمل أيه"، حتى ردت عليه المتصلة: "ممكن يقولها متخلاش عنك حقك عليا وسامحيني وهي بتبقى عايزه تسمع الكلمتين دول".

وخلال إحدى الحلقات تسأل مقدمي البرنامج "هل من الطبيعي أن الزوج يخاف من مراته؟"، وردت الفنانه "الجداوي" بقولها: "من خاف سلم.. إذا على راسك بطحة وعامل حاجة خاف لكن إذا أنت عينك مش مكسورة وراسك مرفوعه متخافش أبدا".

وفي حلقة أخرى، أجرت "أميرة" ابنة الفنانة "رجاء" اتصالا خلال حلقة بعنوان "هل الحب الرومانسي مازال موجودا؟"، لتقول: "أنا رومانسية جدا فأول الجواز لقيت نفسي بستنى محمد والكل يبقى جاهز والبيت على أهب الاستعداد في انتظار محمد وفي إحدى المرات قال لي إنتي هتحرقيني وأجي أحطله القهوة الاقيه جاي عصبي ومتوتر وفي إحدى المرات قال لي إنتي رومانسية وهادية أنا شايل مسؤوليتكم ومسؤولية على كتافي وجاي من بره مضغوط وسبيني لحد ما أهدى وبقالنا 20 سنة ولحد دلوقتي مهديش بردو".

وتسائل المشاركون بحلقة بعنوان "هل تسمح لشريك حياتك بالاطلاع على موبايلك الشخصي؟، حتى اتصلت متابعه البرنامج "ندى" وقالت إنها سعيده بإثارتهم لذلك الأمر متابعة: "كل راجل فاكر أنه ذكي وهو مش ذكي ممكن يديلها التليفون تفتحه وهو عامل خط تاني.. أنا كنت في عربيتي من يومين وسامعة متصل بأحد البرامج بيعترف أنه بيحط خط تاني في كبوت العربية قبل ما يطلع بيته علشان مراته بتفتش الشقة والعربية.. واللي عايز يعمل حاجة هيعملها والمفروض السيدة تتجاهله تماما وكطبع للسيدات يرغبن دائما في رؤية هواتف أزواجهم"، متابعه: "طبع الستات بتتجسس وهتتقفشوا هتتقفشوا".

ووقع خلاف بين "أديب" و"الجداوي" في وجهات النظر حول موضوع "زواج الفتاة من شاب لا يمتلك مؤهل دراسي"، وأكدت الأخيرة ضرورة وجود تناسب في المستوى العلمي والفكري بين الطرفين ولا يمكن زواج فتاة جامعية من شاب غير متعلم، فيما علق "أديب" قائلًا: "أجوز بنتي لراجل كسيب، شاب تعب وعرق وكون نفسه بنفسه ومش شرط يكون متعلم".

وتسائل "أديب" خلال حلقة 30 سبتمبر من العام الجاري "علشان مراتي ترضي عني.. كام ساعة أقعدها معاها؟"، وقالت "الجداوي": "مش مهم الكم المهم الكيف والمضون أقعد معايا نص ساعة وغسالني أخباركوا إيه النهاردة عاملين أيه والولاد عملوا إيه النهاردة ونص ساعة كفاية أوي بس يكون قاعد معايا مش الموبايل".

وقالت إحدى المتصلات تدعى "أميرة": "لازم علي جوزي على الأقل خالص يقعد معايا 6 ساعات"، ليرد عليها "أديب": "إنتي عايزة تقعدي مع جوزك 6 ساعات.. ده إحنا عبرنا في 6 ساعات"، لترد عليه المتصله بقولها: "حلو أوي.. أنا مع العبور".

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