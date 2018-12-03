بالفيديو| مصرية من ذوي الإعاقة تقدم برنامج على الهواء.. رئيس التحرير لـ"الوطن": "مذيعة عظيمة"

فاجئت إدارة قناة "الغد" المشاهدين، بتقديم رحمة خالد مصابة بمتلازمة داون، فقرة في برنامج "يوم جديد" على الهواء مباشرًا منذ قليل، كإعلامية وسط إعجاب نشطاء موقع التواصل الاجتماعي بالمبادرة.

وقال أحمد الجزار، رئيس تحرير برنامج "يوم جديد" لـ"الوطن"، إن المعدة إيمان الخولي اقترحت تقديم شخص من ذوى الإعاقة البرنامج بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وسط إعجاب طاقم العمل بالفكرة، مضيفًا أنه وقع الاختيار على "رحمة"، لأنها متكلمة وبطلة رياضية مميزة حققت إنجازات في السباحة والتنس وكرة السلة، فضلا عن أنها صرحت بحلمها في العمل كمذيعة في أحد الأفلام الوثائقية عن النماذج الملهمة لذوي القدرات الفائقة.

وأوضح "الجزار"، أن "رحمة" ذات الـ22 ربيعًا، رحبت بالفكرة، وأجرت "بروفات" بالأمس لمدة 45 دقيقة حول تقديمها فقرة عن ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل مع الكاميرات داخل الأستديو، متابعًا: "هي ذكية وشاطرة جدًا، وبتستجيب بسرعة، ومكنش في أي ملاحظات لها"، ووصفها بـ"المذيعة العظيمة"، لأدائها المتمكن وحماسها على الهواء، معربًا عن سعادته بكسر القوالب الثابتة لمواصفات المذيعة، مشددا على أن ظهورها جاء في إطار الاحتفال بالفعالية الدولية.

وأشار إلى أنه فوجئ بردود الأفعال المشيدة بتجربة "رحمة"، مؤكدًا أن عملها كمذيعة لمدة يوم واحد، جاء كجزء من المسؤولية المجتمعية التي تسعى المؤسسة للمبادرة بها باستمرار، ففي اليوم العالمي للصم والبكم، استضافت القناة مترجم لتلك الفئة على مدار اليوم، في ظل تفكير الإدارة في مشاركته دائما.

يذكر أن منظمة الأمم المتحدة أقرت يوم 3 ديسمبر اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة منذ 1992، بهدف دعمهم وزيادة الوعي إتجاههم.

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