مصر تستضيف مؤتمر حول "دور المرأة في التنمية بدول التعاون الإسلامي"

أعلنت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثامن حول "دور المرأة في التنمية"، في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي عام 2020، لتنتقل بذلك الرئاسة من دولة بوركينا فاسو إلى جمهورية مصر العربية.

وأشارت "مرسي"، في تصريح لها اليوم، إلى أن هذا القرار تم اعتماده خلال فعاليات الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري حول "دور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي" الذي عقد في واجادوجو بدولة بوركينا فاسو في الفترة من 30 نوفمبر الماضي واستمر على مدى يومين.

وأوضحت أنها شاركت ضمن وفد رسمي يمثل جمهورية مصر العربية في حضور فعاليات المؤتمر الوزاري السابع للمرأة ببوركينا فاسو والذي حمل هذا العام شعار "تمكين المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والتحديات والآفاق المستقبلية"، حيث قامت بإلقاء كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر.

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