هاني الناظر يقدم 4 نصائح للتعامل مع علامات تقدم العمر بالبشرة

قدم الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نصائح للأشخاص الذي يظهر على وجوهمم علامات تقدم العمر خاصةً مع نهاية الثلاثينات، وبداية الأربعينات.

وقال "الناظر": "تبدأ علامات تقدم العمر في الظهور على الجلد خاصة بشرة الوجه وأهم هذه العلامات التجاعيد وجفاف الجلد والبقع السمراء، وذلك نتيجة قلة الدهون، ومادة الكولاچين ومع كثرة التعرض لأشعة الشمس".

وحدد الناظر طرق مواجهة تلك المشكلة بطريقة علمية وآمنه بعيدًا عن الأدوية والكيماويات، كالتالي:

1-الحرص على تناول أغذية معينة بصفة مستمرة ومنها الطماطم، والموالح مثل البرتقال واليوسفي والليمون وغيرها لاحتوائها على فيتامين "C" والذي يلعب دورا هاما في مقاومة التجاعيد والحفاظ على لون البشرة وحيويتها.

2- تناول الجرجير والسبانخ لإحتوائها على الحديد وعلى فيتامين "E" والذي يتوافر أيضًا في سمك السردين والماكريل، والذي يحتوي أيضًا علي "أوميجا 3" مما يساعد علي احتفاظ الجلد رطبا وحيويا وبعيًدا عن التجاعيد.

3- تناول الخضروات الهامة لمقاومة تأثير أشعة الشمس على الجلد، كنبات الجزر لإحتوائه على فيتامين "A"، وهو واحد من أهم مضادات الأكسدة والذي يحافظ أيضًا علي الجلد من العديد من الأمراض.

4- أظهرت الأبحاث أن تناول قطع من الشوكولاتة الداكنة يساعد على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم للجلد، وبالتالي وصول كل المعادن والفيتامينات اللازمة لحيويته وبقاءه نضرًا ورطبًا.

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