كُويتية بحجاب من ذهب تُثير غضبًا وسُخرية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لفتاة كويتية تتفاخر بشرائها حجابا مصنوعا من الذهب الخالص عيار 21- 22، ووصل وزنه إلى 2 كيلو غرام.

وتظهر الفتاة في الفيديو وهي تتفاخر بشرائها الحجاب والذي بحسب عدد من النشطاء وصل سعره إلى ما يُقارب الـ 75 ألف دولار.

وأبدت الفتاة سعادتها البالغة بهذا الحجاب قائلة "وأخيراً قررت أنا ضحى أشتري حجاب الذهب، إيش رايكم ما حلو علي.. ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله".

وتفاعل النشطاء مع الفيديو مُنتقدين مثل هذه التصرفات التي وصفوها بـ"غير الإنسانية"، خصوصًا في ظل ما سموه "الظروف الصعبة التي يعيشها كثيرون من سكان الوطن العربي"، فيما سخر آخرون من ما قامت به، حيث علق أحدهم بالقول "ناقصة عقول هالأشكال المفروض تشترين عقل مو حجاب"، فيما علق آخر بالقول "عندها نقص والله تحاول تكمله بالفلوس والله هتتحاسبي على كده".

وتساءل عدد منهم عن سبب تصرف الفتاة هذا ونشرها الفيديو مع اسمها وكأنها تعمدت الظهور بشكل مُستفز غير مراعية لأوضاع الفقراء.

يُشار إلى ان الفنان الكويتي عيسى المرزوق كان تعرض للانتقاد قبل فترة بسبب تناوله لوجبة لحم مطلية بالذهب خلال تواجده في أحد مطاعم تركيا، وكان الفنان الكويتي وقتها قد أثار ضجة كبيرة عرضته للهجوم من قبل النشطاء وعدد من المشاهير من بينهم الفنانة السورية أصالة نصري، ونشر بعدها المرزوق فيديو للدفاع عن نفسه.