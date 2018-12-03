على عكس ما تتوقعين.. لطلاقك هذه الفوائد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد الانفصال أو الطلاق من أكثر التجارب المريرة التي قد تمرين بها وخاصة عندما يكون هناك أطفال، ولكن على الرغم من تلك الفترة الصعبة، إلا أنه في الواقع قد يكون لطلاقك بعض الفوائد، والتي ستتعرفين عليها من خلال مجلة "يور تانغو":

قد تصبحين أكثر سعادة

قد يبدو الأمر غريبًا، ولكن وجد باحثون في جامعة كينغستون البريطانية أن السيدات يصبحن أكثر سعادة لمدة تصل إلى 5 سنوات بعد الطلاق، ولم يكن ذلك مرتبطًا فقط بانتهاء الزواج، بل بشعورهن بالرضا والأمان أكثر مما سبق.

ستصبح صحتك أفضل

غالبا ما تعتقد الكثيرات أن الزواج أفضل من عدم الزواج على الإطلاق، وفي حين أن للزواج مزاياه، إلا أنه كثيرا ما ننسى أن الأمر لا يتعلق بالزواج نفسه بل بجودة العلاقة، فالعلاقة التعيسة المليئة بالصراعات تؤثر على صحة أحد الطرفين، وفي تلك الحالة عدم الطلاق قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والاكتئاب وحتى السرطان.

سيكون أطفالك أفضل حالًا

عليكِ إدراك أن محاولتك لإنقاذ علاقة يائسة وعدم اتخاذ قرار الطلاق من أجل أطفالك لن يجعلهم أكثر راحة وسعادة؛ إذ سيفضل الأبناء أن يكون والداهما منفصلين ويعيشان بسعادة على أن يكونا في بيت واحد مليء بصراعات وعدم استقرار، فالانفصال أو الطلاق يريح أطفالك من تلك البيئة الموترة.

أكثر سعادة في زواجك الثاني

عليكِ فهم أن الطلاق لا يعني نهاية حياتك وأنك لا تستحقين الوقوع في الحب مرة أخرى فلا تقلقي، حيث وجدت دراسة أن الذين يتزوجون مرة ثانية يكونون أقل عرضة للطلاق.