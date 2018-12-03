إميلي بلانت أميرة متأنقة خلال العرض الأول لفيلمها

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واشنطن ـ رولا عيسى
ظهرت إميلي بلانت بإطلالة سيدة هوليوود الأنيقة عند حضورها العرض الأول لفيلم Mary Poppins Returns في لوس أنجلوس ليلة الخميس , وكانت الممثلة الإنجليزية ، البالغة من العمر 35 عامًا ، مذهلة في ثوب أبيض أنيق يتميز بأكمام منتفخة ومع خط العنق على شكلV الذي أظهر مفاتنها ورشاقتها .
وحضرت إميلي برفقه زوجها جون كراسنسكي ، الذي بدا رشيقًا في بدلة نبيتي ، وقميص أسود منقوش ، وربطة عنق متعرجة وكان يمسك بيدها على السجادة الحمراء , وبينما كان الزوجان محاطين بالمعجبين والمصورين ، إلا أنهم قد تبادلا نظرات الحب والشغف على السجادة دون الاكتراث لمن حولهم .
وكانت النجمة الفائزة بال"غولدن غلوب" في قمة أناقتها في ثوبها الأبيض ، الذي صممه مصمم الأزياء الروسي يانينا كوتور , وجسد فستان أميلي الأناقة والفخامة , حيث امتلئ بالكسرات الناعمة مع حزام خصر في الوسط ،كما ارتدت النجمة أقراط على شكل ثرايا مع مجموعة من الحلقات وسحبت أميلي شعرها إلي الوراء , كما وضعت القليل من المكياج الناعم والبسيط ، وكانت إميلي سعيدة بالظهور مع بال لين مانويل ميراندا ، الذي يلعب دور جاك لامبوليتر في هذا الحدث.
والتف حول إميلي زملائها وعدد من النجوم الذين حضرو العرض مع شركائهم وأزواجهم وأطفالهم .
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