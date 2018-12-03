لا تظهر شفقة أو استياء.. إرشادات للتعامل مع طفل الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي يقع على الأهل مسئولية كبيرة لتربية أطفالهم وإعدادهم ليكونوا شخصيات سوية قادرة على مواجهة المجتمع وتحدياته المختلفة، ولكن عندما يكون لدى أطفالهم اختلاف خاص، كفقدان السمع، أو البصر، أو الكلام، أو مشاكل في الحركة، فتضاعف المسئولية لإعداد طفل متقبل لاختلافه، وواثق بنفسه ليستطيع مواجهة المجتمع وتحدياته، فكيف يمكنهم ذلك؟ لمتابعة باقي الموضوع تابع موقع "كونسولتو"

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