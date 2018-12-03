رجاء الجداوي: إطلالتي كانت مناسبة لسني.. وهذا رأيي في الفساتين "العارية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رشا المنيرى:

قالت الفنانة رجاء الجداوي، إنه على الفنانات الظهور بشكل لائق يُعبر عن صورة المرأة المصرية في المناسبات والمهرجات المختلفة.

واستنكرت ظهور بعض الفساتين "العارية" –حسب قوله- في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين الخميس الماضي، قائلة لـ"الخليج 365": "مافيش حاجة اسمها الفستان العريان مطلوب في المهرجانات.. الُعرى لا يعد من الأناقة".

وتابعت: "الأناقة لا ترتبط بالأموال الضحمة، لكن أعرف ماذا ألبس ومتى أختار اللبس المناسب لوقت العمل، وفستان المناسبات".

ولفتت إلى أن فستانها في ختام "القاهرة السينمائي" كان من تصميم هاني البحيري مصمم الأزياء، مُعبّرة: "كان فستان محترم جدا ومناسب لسني، لا كان مفتوح ولا عاري، وأنيق جدا".

وأثيرت موجة من الجدل العارم خلال الأيام القليلة الماضية بسبب فساتين بعض الفنانات خلال حفل الختام، من بينهن الفنانة رانيا يوسف التي ارتدت فستانا جريئّا اعتذرت عنه لاحقًا، بعد توجيه بلاغ ضدها للنائب العام يتهمها بـ"التحريض على الفسق والفجور".