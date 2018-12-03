في المناسبات.. استوحِي تسريحتك من إطلالات النجمات في 2018

محمد اسماعيل - القاهرة - "الخليج 365":

نطلق لقب نجمة على كل امرأة مؤثرة في مجال عملها أو حياتها الاجتماعية، ما يجعلها محط أنظار الناس فيما يتعلق بإطلالاتها وتصرفاتها.

فإذا كنتِ تتحضرين لمناسبات الشهر الأخير من هذا العام ننصحكِ بالاطلاع على ما اخترناه من تسريحات لافتة للنجمات خلال العام 2018 والتقيّد بالنصائح المرفقة للحصول على إطلالة نجمة، وفقًا لموقع "العربية".

- إذا كنت صاحبة شعر طويل وكثيف، يمكنكِ اعتماد تسريحة التموّجات العريضة وتزيينها بتاج معدني على طريقة الممثلة الأميركية، أماندا سايفريد.

- عند اعتماد تسريحة بسيطة زينيها بإكسسوار مبتكر للرأس في مكان غير متوقع قد لاتظهر مباشرةً في الإطلالة، وذلك على طريقة النجمة الهوليوودية إيما ستون.

- تضفي الأزهار لمسة أنثوية رومانسيّة على إطلالتكِ، فلا تترددي في اختيار باقة ملونة منها تزيّنين بها تسريحة "شينيون" منخفض على طريقة الممثلة الأميركية إيفان رايتشل وود.

- للحصول على إطلالة تتسّم بالتميز، جرّبي تسريحة الريترو الرطب على طريقة النجمة الأوكرانية ميلا كونيس.

- المعروف عن النجمة الكينيّة لوبيتا نيونجو جرأتها في اختيار تسريحات مبتكرة رغم صعوبة نوعيّة شعرها الإفريقي الخشن والمجعّد.

وقد اختارت لإطلالتها على البساط الأحمر تسريحة شينيون مرتفع على جانب الرأس لاقت استحسان خبراء المظهر.

- لإطلالة لافتة وغير متكلّفة، اعتمدي تسريحة "ذيل حصان" غير مكتملة تتحوّل إلى "شينيون" عصري على طريقة النجمة الباربادوسيّة ريهانا.

- للحصول على تسريحة كلاسيكيّة وعصريّة على السواء، تبنّي تسريحة "الشينيون" المنخفض التي سبق أن اعتمدتها دوقة ساسكس ميغان ماركل في أكثر من مناسبة خلال هذا العام.

- إذا كنتِ من هواة تسريحة ذيل الحصان وكان شعركِ طويلاً، ننصحكِ باعتماد تسريحة المحامية اللبنانية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني، فهي تضفي حيويّة وأناقة لافتة على الإطلالة.

- لا تترددي أبداً في اعتماد ضفيرة عريضة تنسدل من شعر مُسرّح إلى الخلف ومربوط عند أسفل العنق. يمكنكِ الاهتمام بنفسكِ بهذه التسريحة التي اعتمدتها النجمة الأميركية زندايا، وذلك دون الحاجة للجوء إلى صالون تصفيف الشعر.

- استعيني بالدبايس المعدنية أو المزينة بأحجار صغيرة لتزيين تسريحتكِ وجعلها تليق بالمناسبات الفاخرة، جربي تسريحة العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينيّة جيجي حديد، التي اعتمدتها خلال حفل Met Gala2018 الشهير.