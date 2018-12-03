3 أمراض خطيرة تسببها المأكولات ذات "الدهون المرتفعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع:

يفضل معظم الأشخاص تناول الأطعمة غير الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المسببة لأمراض خطيرة كالسمنة المفرطة، وأمراض القلب والسكري، ويعلم البعض أنها تسبب كثيرا من الأضرار الصحية دون معرفة السبب وراء ذلك.

فيما يلي، بعض المخاطر التي تسببها المأكولات التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون بحسب ما جاء في موقع "الجارديان" البريطاني.

1- الإصابة بأمراض القلب:

أثبتت الدراسات أن تناول الدهون غير المشبعة بشكل كبير، يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية والسكتات الدماغية، وقد تم حسابه بالفعل أن الانخفاض في استهلاك الدهون غير المشبعة بين عامي 1985 و1995 كان يمكن أن يؤدي إلى انخفاض بنسبة 23٪ في الوفيات الإكليلية هذا يساوي حوالي 4،600 من أصل 20000 حالة وفاة تاجية سنويًا.

2- خطر الإصابة بالأوعية الدموية والسرطان:

عندما تم استبدال الدهون الجيدة بالدهون المتحولة لمدة 4 أسابيع فقط، تم تخفيض نسبة الكوليسترول الجيد بنسبة 21٪، كما انخفضت قدرة الشرايين على التمدد بنسبة 29 ٪، وخطر الإصابة بالسرطان من الممكن أن تكون ضئيلة أيضًا.

3- خطر الإصابة بمرض السكري:

لم تكتمل الدراسات حول هذه المسألة بعد، ولم يتم إثبات وجود علاقة مباشرة، ولكن كان هناك تحليل ضخم لأكثر من 80،000 امرأة تبين أن أولئك الذين يستهلكون معظم الدهون غير صحية لديهم خطر أعلى بنسبة 40 ٪ بالإصابة بمرض السكري.