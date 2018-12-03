الانزلاق الغضروفي 5 درجات.. هل تحتاج كلها للجراحة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي الانزلاق الغضروفي من أبرز المشكلات التي تصيب العمود الفقري وتهدد الشباب في المراحل العمرية التي تمتد بين 18: 40 عامًا، فما أسبابه وهل علاجه يحتاج للجراحة دائمًا؟. لمتابعة القراءة تابع موقع"الكونسلتو".

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