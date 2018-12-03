3 وسائل طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تتشكل الرؤوس السوداء عند انسداد مسام الجلد بالزيوت والأوساخ، مسببة نتوءات صغيرة على البشرة، وعند تعرض هذه النتوءات للعوامل الخارجية، يتحول لونها إلى الأسود.

وتتوفر بعض الوسائل في الصيدليات ومراكز التجميل للتخلص من الرؤوس السوداء، لكن من الأفضل استخدام مواد طبيعية لتجنب أية مضاعفات أو ترك أثر على الجلد.

وفيما يلي، بعض الوسائل الطبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء في المنزل، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- قناع القرفة والعسل

اخلطي ملعقة من العسل مع القليل من مسحوق القرفة، ثم ضعي الخليط على المنطقة المصابة، واتركيه لمدة 5 دقائق قبل مسحه بمنشفة رطبة.

2- صودا الخبيز

اصنعي عجينة بسيطة من صودا الخبيز مع القليل من الماء، وطبقي هذه العجينة على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء، واتركيها لمدة 5 دقائق، وفي النهاية اشطفيها بالماء الفاتر.

3- دقيق الشوفان

يطهّر دقيق الشوفان ويقشر البشرة مثل أي مقشر آخر. اخلطي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع بضع قطرات من الماء، وضعيه على المنطقة المُراد علاجها، واتركيه حتى يجف، ومن ثم افركيه لمدة دقيقة، قبل شطفه بالماء الفاتر.