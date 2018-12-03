استخدمي هذا المكون السحري لإنقاض الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

إذا كنت ترغبين في خسارة أكبر عدد ممكن من الكيلوجرامات خلال وقت قصير ومن دون تعب، جربي الوصفات الغنية بمكون رخيص الثمن وموجود في كل المطابخ وهو بيكربونات الصودا.

يمكن استخدام بيكربونات الصودا في الكثير من الوصفات المنزلية السهلة والتي تستخدم كداعم مثالي للحمية الغذائية المتوازنة للوصول الى الوزن المثالي في وقت قصير، إليك بعض هذه الوصفات، بحسب ما جاء في موقع 24 الإماراتي.

- امزجي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا بكوب من الماء وأضيفي اليهما ملعقتين طعام من خّل التفاح واخلطيها جيداً، واشربي كوباً من هذا الشراب على معدة فارغة كلّ صباح.

- امزجي ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا بكون من الماء وأضيفي اليهما نصف كوب مع عصير حامض ليمون، تناولي المزيج قبل 20 دقيقة من موعد الإفطار.

- اخفقي كوبين من الماء مع عصير حبتيّ ليمون حامض وكوب من قطع الفراولة وملعقة طعام من بيكربونات الصودا، إشربي المخفوق مرتين في اليوم.