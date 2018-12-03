التدخين السلبي يهدد طفلك بهذه الأمراض!

محمد اسماعيل - القاهرة - كولن - (د ب أ):
حذر الدكتور هيرمان جوزيف كال من خطورة التدخين السلبي على صحة الأطفال؛ حيث إنه يرفع خطر إصابتهم بالتهاب الشعب الهوائية أو الالتهاب الرئوي أو الربو أو التهاب الأذن الوسطى الحاد أو المزمن.
وأضاف طبيب الأطفال أن التدخين السلبي يرفع أيضا خطر الإصابة بمتلازمة الموت المفاجئ لدى الرضع (Sudden Infant Death Syndrome)، ويتسبب في إضعاف جهاز المناعة، ومن ثم يصبح الطفل أكثر عُرضة للمرض بشكل عام.
كما يتسبب التدخين السلبي في بعض المتاعب البسيطة لدى الطفل مثل اضطرابات النوم والسعال والدوار والصداع وضعف التركيز.
ولتجنب هذه المخاطر، ينبغي عدم التدخين في المنزل نهائيا، وليس فقط في وجود الأطفال؛ نظرا لأن المواد الضارة في دخان السجائر تظل عالقة بالأثاث بالسجاد والستائر.
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